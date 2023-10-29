الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 150 مليون يورو لمنطقة الكاريبي

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي

خصص بنك الاستثمار الأوروبي 150 مليون يورو في منطقة الكاريبي عبر مرفق المساعدة التقنية لبرنامج الإدارة المستدامة للمياه والمحيطات النظيفة في المنطقة.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي في بيان أن المرفق يقدم دعما تقنيا متخصصا لتحديد وإعداد وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والحماية من الفيضانات والمحيطات النظيفة في منطقة البحر الكاريبي فيما يساعد التمويل على الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية العالمية، والمساهمة في المساواة بين الجنسين وتعزيز المرونة المناخية.

"الإسكان" تناقش مع بنك الاستثمار الأوروبي موقف برنامج الصرف الصحي بكفر الشيخ

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ريكاردو مورينيو فيليكس إن الإدارة المستدامة للمياه تؤدي إلى صحة أفضل لكل من الناس والكوكب، فضلًا عن اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر مرونة، فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتصدي لتحديات المياه وتعزيز مرونة المناخ والتكيف معه في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة البحر الكاريبي، التي تتأثر بشكل غير متناسب بتأثيرات تغير المناخ.

txt

جهود بنك الاستثمار الأوروبى فى دعم أوكرانيا

من جانبها، قالت المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، جوتا أوربيلاينن، "بعد قمة الاتحاد الأوروبي وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في يوليو، ستدعم أجندة الاستثمار العالمية للبوابة المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة...منطقة البحر الكاريبي هي واحدة من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ".

بنك الاستثمار الأوروبي منطقة الكاريبي الفيضانات مشاريع المياه والصرف الصحي رئيس بنك الاستثمار الأوروبي النفايات الصلبة منطقة البحر الكاريبي

مواد متعلقة

"طوفان الأقصى VS السيوف الحديدية".. سيناريوهات ما بعد زلزال 7 أكتوبر (رؤية تحليلية)

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

بنك مصر يحقق صافى ربح يصل إلى 25 مليار جنيه خلال 2022

"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على واقع وآفاق الاستثمار فى ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية

السيسي وقمة سان بطرسبرج.. إرادة السلام ونوافذ الأمل

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى: نتطلع لمواصلة العمل مع مصر لتطوير "نوفّى"

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى: مصر أكبر دولة يعمل فيها البنك خارج الاتحاد

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

بعد تصدره الترند.. تفاصيل وفاة الممثل الأمريكى ماثيو بيرى بطل مسلسل "Friends"

الأهلى يصطدم بصن داونز فى نصف نهائى دورى السوبر الإفريقى اليوم

عائلات الأسرى يحتشدون في تل أبيب ويطالبون بوقف العدوان على غزة واستعادة أبنائهم (فيديو)

عاجل.. القوات الجوية الروسية تستهدف مواقع للمسلحين فى اللاذقية وإدلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»