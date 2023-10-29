بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 150 مليون يورو لمنطقة الكاريبي

خصص بنك الاستثمار الأوروبي 150 مليون يورو في منطقة الكاريبي عبر مرفق المساعدة التقنية لبرنامج الإدارة المستدامة للمياه والمحيطات النظيفة في المنطقة.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي في بيان أن المرفق يقدم دعما تقنيا متخصصا لتحديد وإعداد وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والحماية من الفيضانات والمحيطات النظيفة في منطقة البحر الكاريبي فيما يساعد التمويل على الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية العالمية، والمساهمة في المساواة بين الجنسين وتعزيز المرونة المناخية.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ريكاردو مورينيو فيليكس إن الإدارة المستدامة للمياه تؤدي إلى صحة أفضل لكل من الناس والكوكب، فضلًا عن اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر مرونة، فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتصدي لتحديات المياه وتعزيز مرونة المناخ والتكيف معه في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة البحر الكاريبي، التي تتأثر بشكل غير متناسب بتأثيرات تغير المناخ.

من جانبها، قالت المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، جوتا أوربيلاينن، "بعد قمة الاتحاد الأوروبي وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في يوليو، ستدعم أجندة الاستثمار العالمية للبوابة المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة...منطقة البحر الكاريبي هي واحدة من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ".