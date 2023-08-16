الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهود بنك الاستثمار الأوروبى فى دعم أوكرانيا

ارشيفية
ارشيفية

يقف البنك الأوروبي للاستثمار إلى جانب السلطات الأوكرانية والشعب الأوكراني، وفي إطار الاستجابة المنسقة من الاتحاد الأوروبي ودول العالم لهذه الأزمة، يحشد دعمًا ماليًا من خلال حزمة التضامن لأوكرانيا التي أنشأها البنك الأوروبي للاستثمار من أجل مساعدة الحكومة الأوكرانية على تلبية حاجتها الملحة إلى السيولة.

ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الأوروبي للاستثمار، فإنه بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، يعمل البنك على توفير المزيد من التمويل لتمكين الحكومة الأوكرانية من مواصلة تقديم الخدمات العامة الحيوية للمواطنين الذين يعيشون في البلاد، وضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية والوقود، بالإضافة إلى دعم النقل والطاقة والتنمية الحضرية والمشاريع الرقمية.

فضلًا عن ذلك، أعلن البنك عن برنامج بقيمة 4 مليارات يورو لعامي 2022 و2023 تم تخصيصه لمساعدة المدن والمناطق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تلبية احتياجات الاستثمار العاجلة ومواجهة التحديات الناشئة عن استقبال لاجئي الحرب في أوكرانيا ودمجهم في مجتمعاتها. 

ويهدف البرنامج الجديد إلى تمويل جهود تطوير البنية الأساسية الاجتماعية الرئيسية بهدف توفير الخدمات العامة للاجئين، بما في ذلك الإسكان والمدارس والمستشفيات ورياض، كما يواصل البنك الأوروبي للاستثمار العمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل البحث في مزيد من الإمكانيات لدعم أوكرانيا واللاجئين الأوكرانيين. 

 

جهود البنك للتصدي لجائحة كورونا 

اضطلع البنك الأوروبي للاستثمار بدور رائد في المساعي العالمية التي بذلها الاتحاد الأوروبي استجابة لجائحة كورونا، وتعاون مع المنظات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف لاتخاذ إجراءات فورية بهذا الشأن. 

وبفضل الدعم الذي قدمته مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في حالات الطوارئ، تمكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة من الاستثمار على الرغم من انعدام الاستقرار وحالة الغموض التي اكتنفت العالم، ويتوقع حشد تمويل قدره 200 مليار يورو من صندوق الضمان الأوروبي بغية دعم الشركات التي تتمتع بقدرة على النمو، إنما كانت تواجه تحديات كبيرة من جراء الجائحة.

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