عبده مباشر لـ "الشاهد": حزنى على إبراهيم الرفاعى قائم إلى يوم يبعثون

كشف عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر، تفاصيل تلقيه خبر استشهاد إبراهيم الرفاعي، قائلًا: "في ساعتها واحد من الذين كانوا بجواره أبلغني خبر استشهاد إبراهيم الرفاعي، لكنه أبلغني بمقدمة طويلة، وقد كانت علاقتي بالمجموعة كلها وطيدة جدًا، كنا دائمًا ما نتقابل قبل الخروج لأي عملية، وبالتالي كنا نتبادل الزيارات وكنا نلتقي أسريًا".

وأضاف عبده مباشر خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هذه العلاقة الوطيدة بيني وبين المجموعة جعلتهم يخبروني بخبر استشهاد إبراهيم الرفاعي لحظة نقله من الثغرة، حيث تلقى شظية عندما كان يشرف من فوق تبة خاصة بموقع دفاع جوي، ومن ثم تم رصده من قبل العدو وضربه، حيث كان يتحرك بجهاز لاسلكي على المكشوف، فكان ظاهر للعدو.

إبراهيم الرفاعي لم يكن مجرد صديق أو قائد بل إنسان ملهم

وتابع: "موت ابراهيم الرفاعي أصبح واقع، وبالتالي فهو وأمثاله في الجنة، وهذا اليقين جعلني أتجاوز الموقف بشكل أفضل، لكن حزني عليه قائم إلى يوم يبعثون، لأنه لم يكن مجرد صديق أو قائد وإنما إنسان ملهم، كما لم يظهر قائد عمل فدائي في روعة إبراهيم الرفاعي وفي جرأته وشجاعته".