عاجل.. قصف إسرائيلى عنيف يستهدف عددا من المنازل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن هناك قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف عددا من المنازل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن هناك 49% من الإسرائيليين يرون وجوب تأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال قصفت منازل في مخيم الشاطئ بقطاع غزة أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وانقطعت الاتصالات أمس لساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري