عبده مباشر يكشف لـ"الشاهد" كيف استخدم السادات "أشرف مروان " فى خداع إسرائيل

قال عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر، إن أشرف مروان كان من أدوات الخداع الحربي، وهو قيادة وطنية مصرية عظيمة، لافتًا إلى أن العملية الثانية التي استخدمها الرئيس أنور السادات في إخفاء نيته للحرب كان أشرف مروان، حيث أعطى السادات أشرف مروان معلومة وهي أن هناك منظمة سوف تخطف طائرة العال في مطار باريس، وطلب السادات من أشرف مروان أن يبلغ إسرائيل هذه المعلومة.

وأضاف عبده مباشر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن أشرف مروان ذهب وأبلغ إسرائيل بالمعلومة، واتضح أن المعلومة صحيحة فوثقوا في أشرف مروان، ومن ثم بدأ السادات يعطي أشرف مروان معلومات تجعل إسرائيل يزدادوا ثقة في أشرف مروان أكثر فأكثر، فشعر الإسرائيليون أنه قد وقع بين أيديهم كنز، وكان أشرف مروان قد اشترط على الإسرائيليين أن يأخذ في القعدة 250 ألف دولار، أي أن كل قعدة معهم بربع مليون دولار، فظل الإسرائيليون يساومون أشرف مروان حتى وصل المبلغ إلى 150 ألف دولار.