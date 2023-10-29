الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

مصطفى محمد يشارك فى سقوط نانت أمام لانس برباعية فى الدورى الفرنسى

مصطفى محمد
مصطفى محمد

اكتسح لانس ضيفه نانت 4 / صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم لانس عن طريق فلورون سوتوكا في  الدقيقة 27 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف فوكوندو ميدينا الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وعاد سوتوكوا ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريق لانس في الدقيقة 72 من ضربة جزاء، قبل أن يختتم نيل العيناوي الرباعية في الدقيقة 89.

ورفع لانس رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد نانت عند 14 نقطة في المركز السابع.

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مصطفى محمد يشارك متأخرًا

شارك الدولي المصري مصطفى محمد بديلًا في الدقيقة 60 حيث حلّ محل ماتيس أبلين.

وكان وقتها متأخر فريق نانت أمام لانس بهدفين دون رد.

وبعد نزول مصطفى محمد عاد سوتوكا وسجل الثالث من رجلة جزاء أخرى في الدقيقة 71، قبل أن يختتم نيل العيناوي رباعية فريق لانس في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وعلى الرغم أن مصطفى محمد لعب 30 دقيقة فقط لكنه حصل على تقييم 6.4 من 10 وفقًا لشبكة "سوفا سكور".

وسدد الدولي المصري كرة واحدة بعيدة تماما عن المرمى كما سدد كرة أخرى ابعدها الدفاع.

وفاز مصطفى محمد بصراع هوائي واحد وخسر الاستحواذ على الكرة 5 مرات.

ولمس مصطفى محمد الكرة 12 مرة، وبلغت دقة تمريراته 50%، بواقع 3 تمريرات صحيحة من أصل 6. 

وخاض مصطفى محمد 8 مباريات حتى الآن في الدوري الفرنسي منذ انطلاق الموسم.

وتمكن الدولي المصري من تسجيل 5 أهداف حتى الآن مع فريق نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، قبل أن تتوقف انطلاقته بسبب البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في مباراة ستاد رين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وتوقف اللاعب بسبب هذا الطرد لمدة مباراتين، قبل أن يعود أمام لانس ويشارك بديلًا.

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