مصطفى محمد يفوز بجائزة أفضل هدف فى الدورى الفرنسى خلال سبتمبر

حصد المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت الفرنسي، جائزة أفضل هدف خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم الخميس، عن فوز مصطفى محمد، مهاجم نانت، بجائزة أفضل هدف في شهر سبتمبر الماضي، وتحديدًا عن هدفه في مرمى لوريان.

وكان مصطفى محمد قد سجل هدفًا رائعًا في مرمى لوريان، في المباراة التي أقيمت يوم 23 سبتمبر الماضي، على ملعب "لا بوجوار" في مدينة "نانت"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز نانت بنتيجة 5-3.

وجاء الهدف من ركلة حرة نفذها مصطفى محمد بصاروخية سكنت شباك لوريان من الجهة اليمنى للحارس في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

ويُقدم مصطفى محمد أداءً رائعًا مع نانت، تحت قيادة مدربه بيير أريستوي، في الموسم الجاري 2023-2024، حيث شارك في 7 مباريات في الدوري الفرنسي حتى الآن، سجل خلالها 5 أهداف.

يذكر أن مصطفى محمد لم يشارك في مباراة نانت أمام ستراسبورج، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي؛ بسبب الإيقاف، نتيجة حصوله على بطاقة حمراء أمام رين، التي أقيمت في الجولة السابعة من المسابقة.