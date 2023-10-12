الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد يفوز بجائزة أفضل هدف فى الدورى الفرنسى خلال سبتمبر

مصطفى محمد
مصطفى محمد

حصد المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت الفرنسي، جائزة أفضل هدف خلال شهر سبتمبر الماضي.

 

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم الخميس، عن فوز مصطفى محمد، مهاجم نانت، بجائزة أفضل هدف في شهر سبتمبر الماضي، وتحديدًا عن هدفه في مرمى لوريان.

 

وكان مصطفى محمد قد سجل هدفًا رائعًا في مرمى لوريان، في المباراة التي أقيمت يوم 23 سبتمبر الماضي، على ملعب "لا بوجوار" في مدينة "نانت"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز نانت بنتيجة 5-3.

وجاء الهدف من ركلة حرة نفذها مصطفى محمد بصاروخية سكنت شباك لوريان من الجهة اليمنى للحارس في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

 

txt

مدرب الأرجنتين يكشف موقف ليونيل ميسى من المشاركة أمام باراجواى

txt

تفوق نسبي لمنتخب فرنسا أمام هولندا قبل قمة تصفيات يورو 2024

 

ويُقدم مصطفى محمد أداءً رائعًا مع نانت، تحت قيادة مدربه بيير أريستوي، في الموسم الجاري 2023-2024، حيث شارك في 7 مباريات في الدوري الفرنسي حتى الآن، سجل خلالها 5 أهداف.

يذكر أن مصطفى محمد لم يشارك في مباراة نانت أمام ستراسبورج، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي؛ بسبب الإيقاف، نتيجة حصوله على بطاقة حمراء أمام رين، التي أقيمت في الجولة السابعة من المسابقة.

مصطفى محمد الدوري الفرنسي نانت جائزة أفضل هدف لوريان

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

"النقد الدولى": مصر حققت تقدمًا جيدًا فى أوقات صعبة للغاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى