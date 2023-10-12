الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الأرجنتين يكشف موقف ليونيل ميسى من المشاركة أمام باراجواى

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، موقف نجمه ليونيل ميسي من المشاركة أمام باراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض مواجهة قوية أمام نظيره باراجواي، على ملعب "مونتمينتال" في العاصمة "بوينس آيرس"، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب الأرجنتين ضد باراجواي، في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، وتحديدًا في تمام الساعة الثانية فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موقف ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة الأرجنتين ضد باراجواي

وقال ليونيل سكالوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة: "سأتحد مع ليونيل ميسي خلال الجلسة التدريبية الأخيرة، وسنحدد وقتها موقفه من المشاركة أمام باراجواي".

وأوضح: "يجب أن أتأكد من قدرته على المشاركة، تجنبًا لتفاقم الإصابة".

وتابع: "هناك مباراة أخرى قوية أمام بيرو، لذلك لا أريد المخاطرة بإشراك ميسي في حال لم يكن جاهزًا".

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وأكد: "من المهم أن يشعر بالراحة لحين تعافيه بشكل كامل، وهناك بدلاء قادرون على تعويضه في أرض الملعب".

وعن إمكانية مشاركة الثنائي آنخل دي ماريا وآنخل كوريا، قال سكالوني: "نعلم مدى أهمية تواجدهما مع منتخب الأرجنتين، لكن لدينا بدلاء يمكنهم أيضًا تعويضهما".

واختتم ليونيل سكالوني تصريحاته، قائلًا: "نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد وإسعاد الجماهير".

يأتي ذلك في ظل عودة ليونيل ميسي من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب، وغاب على أثرها عن أربع مباريات مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي.

ميسى ليونيل ميسى الارجنتين باراجواي تصفيات أمريكا الجنوبية كأس العالم 2026

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