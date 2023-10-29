الرسم بالموسيقى وأساسيات التصوير فى ثانى أيام أسبوع "أهل مصر" ببورسعيد

استمرت لليوم الثاني فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والعشرين بمشروع "أهل مصر" بقصر ثقافة بورسعيد، والمقام لأطفال المحافظات الحدودية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 3 نوڤمبر المقبل.

بدأت الفعاليات مساء اليوم السبت مع ورشة تعليم الرسم بالموسيقى، أوضح خلالها الفنان وائل عوض أن الهدف من الورشة تنمية القدرات العقلية والإبداعية لدى الطفل بتدريبه على المزج بين الفن التشكيلي والموسيقى، من خلال سماع مقطوعة موسيقية شرقية أو غربية مع إغماض العينين، ثم التعبير عنها بالرسم، حسب مفردات البيئة لدى الطفل وحسب الحالة النفسية.

وأوضح "عوض" أن النتاج يختلف من طفل لآخر حسب المخزون المرئي والثقافي لدى كل منهم؛ فأطفال الشلاتين وحلايب تظهر رسوماتهم باللون الأزرق نسبة إلى البحر، وأطفال الوادي الجديد يغلب على لوحاتهم اللون الأخضر نسبة إلى الخضرة أكثر.

وأضاف أن الورشة تساعد على تنمية القدرات العقلية وتنمية الإبداع وإخراج كل المواهب الفنية، وتظهر نتائج الورشة بعمل معرض يضم المقطوعات الموسيقية ومعها اللوحات الفنية الناتجة عنها، وتحدثت "بتول أشرف" من الوادي الجديد مؤكدة أن الورشة جديدة عليها ولم تمارسها من قبل، وأبدت إعجابها بها حيث اكتشفت في نفسها مواهب جديدة في الرسم.

من ناحية أخرى قام الدكتور محمد إسماعيل بتدريب الأطفال على مبادئ التصوير الفوتوغرافي بالموبايل، بينما قام الشاعر محمود الحلواني بتدريب الأطفال على أساسيات كتابة الشعر وإلقاء بعض القصائد الشعرية، وعرّف الكاتب وليد كمال المتدربين بمراحل كتابة السيناريو، بدءا من اختيار الفكرة مرورا بالعقدة والنهاية.

وفي مجال الحرف اليدوية والتراثية قامت المدربة إيمان مجدي بتدريب الأطفال على قص حافظة نقود من الجلد وحياكتها، كما استمرت فعاليات كل من ورشة إعادة التدوير للمدربة نجوى عبد العزيز، وورشة تصميم حقائب بالشبك للمدربة نجلاء شحاتة، وورشة المشغولات اليدوية بالخرز للمدربة منى عبد الوهاب، بجانب ورشة الأركيت لحسني إبراهيم، والخيامية لعماد عاشور.

وبحضور كل لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا والمشرف العام، وأمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، قام المخرج محمد الدسوقي بتدريب الأطفال على مهارات الارتجال والعروض المسرحية، تلاها التدريب على الغناء مع الفنان ماهر كمال، ليأتي الختام مع ورشة تصنيع عرائس الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب.

يشار إلى أن اللجنة العليا لمشروع أهل مصر تضم المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي.

ومشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

أسبوع "أهل مصر" ببورسعيد

أسبوع "أهل مصر" ببورسعيد

أسبوع "أهل مصر" ببورسعيد