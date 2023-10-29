عبده مباشر لـ"الشاهد": وزير الحربية لم يصدق طلب السادات بعبور قناة السويس

قال عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر، إن هناك عددًا كبيرًا من قادة القوات المسلحة لم يصدقوا طلب الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإعداد خطة هجومية لاقتحام قناة السويس وتحرير ولو حتى 10 سم من شرق القناة.

وأضاف مباشر في حواره لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "لم يفهموا الطلب ومن ضمنهم وزير الحربية، والرئيس السادات قال لمحمد فوزي تريد تجديد حرب الاستنزاف ورفض الإمضاء على القرار".

وتابع: "الإعداد لأول خطة هجومية لم يتم إلا بعد حسم الرئيس السادات صراع السلطة لصالحه في أحداث مايو 1971 وبدأ يجهز للخطة الهجومية".

ويقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.