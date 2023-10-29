عبده مباشر: السادات طلب إعداد خطة هجومية لاقتحام القناة بعد 3 أيام من توليه الرئاسة

قال عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات تولى السلطة يوم 16 أكتوبر ويوم 19 أكتوبر رأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكل قائد عرض موقفه من ناحية الإمكانيات والاستعداد للحرب.

وأضاف مباشر في حوراه لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "الرئيس السادات كان يريد أن يعلم كل شيء بعد 3 أيام فقط من توليه الحكم، وقال لهم بطلب منكم وضع خطة هجومية لاقتحام القناة والاستيلاء على خط بارليف ونحرر ولو 10 سم من شرق القناة وبعدها تبدأ السياسة".

وأشار إلى أن هذه أول مرة يُقال فيها خطة هجومية بعد 3 أيام من توليه، متابعًا: "معنى ذلك إنه جاي مرتب دماغه هيعمل إيه، هذه الفكرة لا تأتي خلال 3 أيام وتكشف أنه أمعن التفكير والدراسة والتحليل وتوصل إلى قرار وجاء لوضعه موضع التنفيذ فطلب من القادة وضع خطة هجومية".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.