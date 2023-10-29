الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رامى عاشور: قادة إسرائيل يعانون من الارتباك وجيش الاحتلال ليس لديه عقيدة

رامي عاشور أستاذ
رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية

قال رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن توسيع رقعة الحرب يكون فيها تهديد للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مصر تستخدم كل ما أوتيت من قوى ناعمة لتحجم القوى الصلبة لـإسرائيل

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تتبع عدة مسارات، ومنها إدخال المساعدات لغزة، كما أن مصر استطاعت تغيير وجهة الرأي العام الغربي وتكذيب الرواية الإسرائيلية وفضحها، وأن إسرائيل تمارس جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وأكد أن الرقعة لو توسعت، فلن تؤثر على الأمن القومي المصري فقط، ولكنه ستؤدي لانفجار المنطقة كاملة وهذا مفيد لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي لايوجد لديه عقيدة، وأن 200 ألف يهودي يغادرون إسرائيل يوميًا، وهذا يمثل هروب من التجنيد، ولذا استدعت إسرائيل جنود من أمريكا.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتفق مع نتياهو في أن كل منهما لديه مصلحة شخصية وهو بقائه في السلطة وعدم إنهاء مسيرته بشكل مؤذي. 

تحقيق النصر ليس مبني على السلاح

وتابع، أن تحقيق النصر ليس مبني على السلاح ولكنها مبنية على العقيدة القتالية والتي لا يمتلكها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن تحليل حركات الجسد تؤكد أن القادة لديهم حالة ارتباك خاصة أن الضربات موجههة للمدنيين.

رامي عاشور الإحتلال الإسرائيلي العقيدة القتالية ارتباك القادة الأمن القومي المصري

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