السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدث باسم حركة فتح: نتنياهو مجرم حرب ولا يسعى لأى حلول للأزمة الراهنة

نتنياهو
نتنياهو

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل بمفرده كل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية من إجرام ومجازر، مؤكدًا أن نتنياهو مجرم حرب ولا يسعى لأي حلول للأزمة الراهنة.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة cbc، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمارس حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تجاه الشعب الفلسطيني، وبالتالي الاحتلال يتحمل كل ما يحدث على الأرض من مجازر ويتحمل إغلاق المعبر أمام إدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي اتخذ قرارًا بأنه لا يريد أحدًا حيًا في قطاع غزة، حيث استهدف المشافي ولم يسمح بإرسال المساعدات الصحية لها، وبالتالي نتعامل مع عدو دموي لا ينظر وليس لديه أي بُعد أو حس إنساني تجاه القضايا الإنسانية.

مخطط الحسم بقيادة نتنياهو 

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه مخططًا قد يمتد قطره للمنطقة العربية، فهذا الاحتلال خرج علينا منذ مدة من الزمن في ظل حكومة التطرف بقيادة "نتنياهو" وأسموه مخطط الحسم، وقصدوا به حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية، واليوم ينفذونه بكل جرائمهم على غزة بعد سنة دامية بالضفة الغربية.

القضية الفلسطينية فلسطين غزة المتحدث باسم حركة فتح إسرائيل مخطط الحسم

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