السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع الإسرائيلى: لسنا مهتمين بتوسيع نطاق الحرب ونتعامل مع واقع لم نعهده من قبل

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الاحتلال الإسرائيلي ليس مهتما بتوسيع الحرب وليس له أي مصلحة في ذلك، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال مستعد على كل الجبهات.


وأضاف جالانت، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل كل الجهود من أجل إعادة الأسرى، مؤكدًا أنهم يتعاملون حاليًا مع واقع لم يعهدوه من قبل.


وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يقاتلون في البر والبحر والجو خارج غزة وداخلها، وهناك جزء يسير من القوات الجوية يعمل في غزة وهي جاهزة للرد على الجبهة الشمالية.


وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستعزز من ضرباتها ضد حركة حماس من أجل الوصول إلى حل يعيد الأسرى.
 

الإحتلال الإسرائيلي الأسرى غزة حركة حماس

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