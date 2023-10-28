السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل وأسعار تذاكر عرض باليه "كليوباترا" بدار الأوبرا المصرية

عرض باليه كليوباترا
عرض باليه كليوباترا

يستعد مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية تقديم عرض “باليه كليوباترا”، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وذلك في يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم العرض منوعات كلاسيكية تتضمن كل من عرض "حلم ليلة صيف"، وعرض "بحيرة البجع"، وعرض "لابايادير"  والعرض من تصميم وإخراج أ. د. منال زكريا، وإشراف فني أ. د. سامح صابر.

أسعار تذاكر عرض “باليه كليوباترا”

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر “باليه كليوباترا” عبر موقع تذكرتي وجاءت أسعار التذاكر مقسمة إلى ثلاث فئات بمبلغ 85 جنيها مصريا، و110 جنيها مصريا، و130 جنيها مصريا.

شروط دخول وحضور عرض “باليه كليوباترا”
ووضعت دار الأوبرا عدد من الشروط والملحوظات للجمهور لحضور عرض “باليه كليوباترا” وجاءت كالتالي:

  • برجاء العلم بأن المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية هي شباك تذاكر دار الأوبرا او الموقع الرسمي الخاص بها.
  • دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك.
  • تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة والمقرر أن يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة.
  • غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الأطفال الاقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير.

 

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس فى الموسم الفنى لعام 2004 وضم نخبة من الاساتذة الاكاديميين، ويحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية، وأقيم أول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية في عام 2012، وأصبحت حفلات مركز تنمية المواهب اساسية فى خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية، والتى تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام للبراعم  وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.

مركز تنمية المواهب دار الأوبرا المصرية الأوبرا بالية كليوباترا حلم ليلة صيف بحيرة البجع

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