السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استدعاء شهود العيان فى وفاة عامل بالتبين

وفاة
وفاة

أمرت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، اليوم، استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في واقعة وفاة عامل في منطقة التبين .


وتبين من تحقيقات النيابة أنه أثناء عمل المجني عليه تعرض لصعق كهربائي من أحد الأسلاك، وسقط جثة صريعة في الحال.

وقررت النيابة تشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان استقبل مستشفى 15 مايو جثة شخص إثر ادعاء صعق كهربائي يدعى"عمر.س." إثر تعرضه لصعق كهربائي وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

نيابة 15 مايو والتبين الجزئية عامل منطقة التبين شهود العيان سماع اقوال لصعق كهربائي

مواد متعلقة

ضربه على رأسه.. تجديد حبس المتهم بقتل سائق لودر فى التبين

إحالة عصابة سرقة عدادات المياه فى التبين للمحاكمة

الأكثر قراءة

الرئيس الفلسطينى: كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل؟

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

أحمد موسى عن حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى: مصيبة.. والجثث تفحمت

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»

وزير الجيش الإسرائيلى: ليست لدينا مصلحة فى توسيع نطاق الحرب مع غزة