استدعاء شهود العيان فى وفاة عامل بالتبين

أمرت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، اليوم، استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في واقعة وفاة عامل في منطقة التبين .



وتبين من تحقيقات النيابة أنه أثناء عمل المجني عليه تعرض لصعق كهربائي من أحد الأسلاك، وسقط جثة صريعة في الحال.



وقررت النيابة تشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كان استقبل مستشفى 15 مايو جثة شخص إثر ادعاء صعق كهربائي يدعى"عمر.س." إثر تعرضه لصعق كهربائي وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.