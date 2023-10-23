الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضربه على رأسه.. تجديد حبس المتهم بقتل سائق لودر فى التبين

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح التبين، اليوم الاثنين، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سائق لودر بعدما اعتدى عليه بضربه على الرأس بآلة حادة.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة التبين، إخطارًا من المستشفى بوصول سائق لودر جثة هامدة نتيجة إصابته فى الرأس.

وانتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة وتبين من والتحقيقات، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة فاعتدى الثاني على السائق بألة حادة بمنطقة الرأس وأرداه قتيلا.
ولاذ المتهم بالفرار خشية ملاحقته من قبل الأهالي لكن مطاردة الأهالى له وتضييق الخناق عليه حالت دون هروبه وسقط فى قبضة الأهالى وتم القبض عليه بأحد الأكمنة.

قاضي المعارضات عامل آلة حادة سائق لودر قتل مشادة كلامية

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