السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

نتنياهو: قوة خاصة دخلت إلى غزة.. والحرب فى القطاع صعبة وطويلة

نتنياهو
نتنياهو

ألقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، كلمة حول تفاصيل القصف الإسرائيلي العنيف الذي شنه جيش الاحتلال، فجر اليوم، ضد قطاع غزة المحاصر.

وقال نتنياهو إن قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي دخلت إلى شمال قطاع غزة الليلة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف الغارات الجوية خلال الأيام الماضية لمساعدت القوات على تنفيذ عملية دخول بري للقطاع.

وأضاف أنه تم إصدار تحذيرات إلى الفلسطينيين في غزة بأن يتوجهوا إلى الجنوب، قائلًا إن الحركات الفلسطينية تستخدم المستشفيات وتبني أسفلها أنفاق.

وأوضح نتنياهو أن الحرب في غزة ستكون صعبة وطويلة، قائلا: "الحرب في غزة ستكون صعبة وطويلة، لكنها حرب الاستقلال ثانية بالنسبة إلينا".

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