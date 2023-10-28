السبت 28 أكتوبر 2023
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محطة تل أبيب

وزير الخارجية ونظيره السعودى يناقشان مخاطر توسيع العمليات العسكرية فى غزة

اتصال وزير الخارجية
اتصال وزير الخارجية ونظيره السعودي

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزيرين ناقشا مخاطر توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر.

وكذلك ناقش شكري وبن فرحان ضرورة إقرار هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات بشكل آمن ومستدام، وتجنب توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

وزير الخارجية غزة قطاع غزة سامح شكري السعودية هدنة انسانية

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