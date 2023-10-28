وزير الخارجية ونظيره السعودى يناقشان مخاطر توسيع العمليات العسكرية فى غزة

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزيرين ناقشا مخاطر توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر.

وكذلك ناقش شكري وبن فرحان ضرورة إقرار هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات بشكل آمن ومستدام، وتجنب توسيع رقعة الصراع في المنطقة.