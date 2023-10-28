"أبو مازن" يدعو لقمة عربية طارئة لوقف العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، قادة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية.

وأضاف، أبو مازن، اليوم الثلاثاء، في كلمة له خلال ترأسه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمذابح وإبادة جماعية في قطاع غزة، مؤكدًا أنه يجب أن نمنع نكبة جديدة بأي وسيلة كانت، وسنعيد بناء كل ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وستبقى غزة شوكة في حلق المعتدين، والقدس عاصمتنا الأبدية.