السبت 28 أكتوبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

عمر بطل مصر لذوي الهمم في ألعاب القوة وفنان في صناعة الشموع (فيديو)

عمر عبد الرحمن
عمر عبد الرحمن

العديد من أبطال متلازمة داون، استطاعوا أن يبعثوا الأمل في نفوس الكثير من خلال أعمالهم الإبداعية وقدراتهم التي تفوق الحدود في بعض الأحيان، وخلال الفترة الماضية جرى تسليط الأضواء على العديد من المواهب من متلازمة داون والذين من ضمنهم عمر عبد الرحمن ذلك الشاب العشريني، والذي ضرب المثل في الفن والإبداع واستطاع أن يكون لوحات فنية مبدعة من خلال استخدام الشموع، ليس هذا فحسب بل أنه بطل الجمهورية في ألعاب القوى.

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عمر بطل جمهورية في ألعاب القوة

تقول السيدة نبيلة هاشم، والدة عمر عبد الرحمن، إن نجلها عمر بطل جمهورية في ألعاب القوة واستطاع أن يحقق رقم المنتخب في الجري لمسافات طويلة، لافتة إلى أنها حريصة على دعمه في كافة مواهبه سواء قدراته في الرياضة وقدراته في الأعمال اليدوية والفنية.

وتابعت أن ابنها عمر حصل على الإعدادية دمج، وبعدها حصل على 3 سنوات إعداد مهني، ومن بعدها حرصت هي ووالده على أن يكون لابنهما عمر مشروع خاص به يدعمه في مواهبة وقدراته الفائقة.

وأضافت أنه انتهى من دراسته في عام 2018، وحرص والده على تعليمه العديد من الفنون وعرض عليه مختلف الهوايات حتى يختار من بينهم ما هو قادر فيه على الإبداع ويجد فيه شغفه، وبالفعل وجدنا أنه يحب دخول المطبخ واستخدام البوتجاز والشموع وتصميم أشكال بها.

عمر فنان في صناعة الشموع

أكدت نبيلة والدة عمر عبد الرحمن، أنها بالفعل توجهت لفن الشموع وصناعتها وتنفيذ مختلف الأشكال الفنية بها والتي أصبحت أشبه باللوحات، حتى أتقن فن صناعة الشموع، بعيدًا عن الشكل التقليدى لها ليحوّلها إلى قطع فنية رائعة بألوانها وأشكالها المختلفة.

واستكملت حديثها، بأنه خلال ممارسة فنه الخاص بصناعة الشموع حدث له مشكلة في نظره وطلب منه الطبيب المعالج أن يمارس أي هواية تحتاج تركيز بالعين، مشيرا إلى أنه كان لديه قدرات في مسك الخيوط لضم الأبر لذلك قررت تنمية تلك الموهبة لديه أيضا.

وأوضحت أنها قامت بشراء كافة الأدوات الخاصة بتصميمات الخرز وبالفعل أبدع فيها هي الأخرى، حتى أصبحوا يشاركون في مختلف المعارض ولاقت منتجاته إعجاب كافة الجمهور والذين أشادوا بموهبته في صناعة الشموع والأعمال الفنية بها وأعماله بالخرز.

صناعة الشموع

صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
صناعة الشموع
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