كيف تحدث؟.. علامات متلازمة داون

متلازمة داون هى واحدة من أكثر حالات الكروموسومات شيوعًا التي تسبب الإعاقة الذهنية، وقد سميت على اسم الطبيب البريطاني الدكتور جون لانجدون داون الذي وصف هذه المتلازمة.

متلازمة داون

عادةً ما يكون لدى الشخص 46 كروموسومًا في كل خلية لكن الشخص المصاب بمتلازمة داون سيكون لديه 47 كروموسومًا لأن لديهم نسخة إضافية في الكروموسوم الحادي والعشرين ومن هنا جاء اسم Trisomy 21.

كم مرة تحدث متلازمة داون؟

معدل الانتشار هو 1: 800 ولادة حية في جميع أنحاء العالم.

ما هو سبب متلازمة داون؟

95٪ من حالات متلازمة داون ناتجة عن خطأ في انقسام الخلايا، حالات قليلة أخرى ترجع إلى الإزاحة والفسيفساء، تحتوي كل خلية بشرية على 46 كروموسومًا ولكن في الأفراد المصابين بمتلازمة داون تحتوي كل خلية أو بعض الخلايا على نسخة إضافية من الكروموسوم 21، هذا الكروموسوم الإضافي مسؤول عن السمات الجسدية والنمائية لمتلازمة داون.



ما هي ميزات تحديد متلازمة داون؟

ملامح علامة هول لمتلازمة داون هي

الوجوه المسطحة

الشق الجفني المائل للأعلى

آذان صغيرة خلل التنسج

زيادة مرونة المفاصل

رقبة قصيرة

الرقم الخامس قصير

تجعد راحي عرضي واحد

خلل التنسج الحوضي

قوة عضلات أقل.

هل يستطيع المصابون بمتلازمة داون الإنجاب

يزداد معدل الإجهاض ومعدل العقم عند النساء المصابات بمتلازمة داون ولكن لا يزال من الممكن لهن الإنجاب، تبلغ نسبة احتمال إنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون حوالي 50٪.

العمر المتوقع لشخص مصاب بمتلازمة داون

تجاوز متوسط ​​العمر المتوقع 60 عامًا على مدار العقود القليلة الماضية مع رعاية طبية جيدة النوعية والتعرف المبكر على المضاعفات وعلاجها.

كيف يجب التعامل مع هؤلاء الأطفال؟

التحفيز المبكر لتحسين المهارات التنموية

توفير بيئة منزلية

تقديم الرعاية الأبوية

التثقيف الصحي

تشكيل مجموعات دعم الوالدين لمشاركة تجربتهم

التدريب المهني للأطفال

توافر رعاية طبية متخصصة