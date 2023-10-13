الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كل ما تريد معرفته عن متلازمة داون وأسباب الإصابة بها

صورة ارشيفية لمتلازمة
صورة ارشيفية لمتلازمة داون

يخاف الكثير، من أن يرزق بطفل مصاب بمتلازمة داون ، بسبب عدم انتشار الوعي عن حقيقة المتلازمة وكيفية التعامل مع المصابين بها، حيث إن المصابون بداون هم بشر طبيعيين، ويمكن تنمية مهاراتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، عن طريق تمكينهم من التعلم بشكل صحيح وثقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع.

متلازمة داون.. كيفية التشخيص والأعراض وأسباب الإصابة

متلازمة داون

 تعتبر متلازمة داون هي اضطراب ورثي يسببه الانقسام غير الطبيعي في الخلايا مما يؤدي إلى زيادة النسخ الكلي أو الجزئي في الكروموسوم 21، وتسبب هذه المادة الوراثية الزائدة تغيرات النمو والملامح الجسدية، وتتفاوت حدة الإصابة بين المصابين، فقد يعاني البعض من إعاقة ذهنية أو تأخر في التعلم أو لين العظام أو اضطرابات في الجهاز الهضمي، ويعاني المصاب بالمتلازمة من اضطرابات ذهنية تختلف حدتها من فرد لآخر، وقد يصل الأمر إلى عيوب خلقية بالقلب.

 

أعراض الإصابة بمتلازمة داون

يتميز المصابون بمتلازمة داون بملامح مميزة تتسم بوجه مسطح ورأس صغيرة، ورقبة قصيرة غالبًا، ولسان بارز وجفون مائلة إلى الأعلى، ولين في العضلات، وتباعد بين أصابع القدم، وقصر الطول، ويكون نموهم بطيئًا في أغلب الحالات، وقد يعانون من ضعف في معدلات الإدراك، وتأخر اللغة.

 

ما هي أسباب الإصابة بالمتلازمة

تنتج المتلازمة عند حدوث انقسام خلوي للكروموسوم 21، و تكون المادة الجينية الإضافية مسؤولة عن السمات المميزة ومشاكل في النمو متعلقة بمتلازمة داون، وفي أغلب حالات متلازمة داون يكون لدى المولود 3 نسخ من كروموسوم 21 في كل الخلايا بدلًا من نسختين لدى الشخص العادي، وهناك نوع نادر من متلازمة داون حيث تحتوي بعض الخلايا فقط على 3 نسخ من كروموسوم 21، ولا يوجد أي عوامل سلوكية أو بيئية تؤدي إلى الإصابة بالمرض، ولا يشترط أن يكون الأمر وراثيًا.

متلازمة داون المصابين بشر المجتمع اضطراب ورثي الكروموسوم 21

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