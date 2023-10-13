الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب الإصابة بأعراض الشد العضلى فى الساق أثناء النوم

أسباب الإصابة بأعراض
أسباب الإصابة بأعراض الشد العضلي في الساق أثناء النوم

يعاني أشخاص من أعراض الشد العضلي في الساق أثناء النوم دون معرفة سبب الإصابة، ويطلق على هذا المرض بتشنجات الساق، وهي تقلصات لا إرادية وتشنجات تحدث عادة في عضلات الساق.

ويمكنك من خلال هذا التقرير معرفة كافة التفاصيل والمعلومات عن أعراض الشد العضلي في الساق أثناء النوم، وطرق الوقاية لحمايتك من التعرض لتشنجات الساق المؤلمة والمزعجة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health":

txt

أهمية النوم الجيد ودوره فى الحفاظ على الصحة النفسية والمزاجية

 

أسباب الإصابة بأعراض الشد العضلى فى الساق أثناء النوم

هناك العديد من الأسباب الصحية التي تجعلك تصاب بأعراض الشد العضلي في الساق أثناء النوم تعرف على أبرزها:

أسباب الإصابة بأعراض الشد العضلي في الساق أثناء النوم

1- الجفاف.

2- الإسهال.

3- التعب العضلي.

4- الحمل.

5- الجلوس لفترات طويلة.

6- الإفراط في استخدام العضلات.

7- الجلوس بشكل غير صحيح.

8- نتيجة فرط نشاط الغدة الدرقية.

9- قصور الغدة الدرقية.

10- الإصابة بمرض السكري بأنواعه المختلفة.

11- تلف الأعصاب نتيجة استخدام بعض علاجات السرطان.

12- هشاشة العظام. 

13- مرض الشلل الرعاش.

طرق الوقاية من الشد العضلى فى الساق أثناء النوم 

أسباب الإصابة بأعراض الشد العضلي في الساق أثناء النوم

1- التمدد أثناء النهار وقبل النوم، والتركيز على عضلات الساق والقدم.
2- شرب الكثير من الماء، إذ يساعد الماء العضلات على القيام بوظائفها بشكل جيد.
3- الحركة خلال النهار لتمرين القدمين.
4- ارتداء أحذية مريحة وداعمة.
5- النوم تحت أغطية فضفاضة، خاصة إذا كان النوم على الظهر.
6- ممارسة بعض الرياضات الخفيفة قبل موعد النوم بقليل.
7- تجنب الأغطية الثقيلة، والتي تمنع النوم بشكل مستقيم.
8- التغيير من طبيعة النوم، ويفضل النوم على الظهر مع وضع وسادة بين القدمين.
9- قيادة الدراجة لمدة دقائق قليلة قد تساعد على الحماية من الشد العضلي أثناء النوم.
10- إرخاء الساقين قدر المستطاع عند الذهاب للنوم.

الشد العضلي أعراض الشد العضلي تشنجات الساق عضلات الساق الإصابه بأعراض الشد العضلي

مواد متعلقة

احذر.. الحرمان من النوم يضاعف خطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية

دراسة: قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالأمراض العصبية

الأكثر قراءة

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

"الصحة العالمية": مستشفيات غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

حرب الأسلحة المحرمة.. قذائف الفسفور الأبيض تحرق أهالى غزة أحياء (ملف)

ضبط عصابة سرقت 1.4 مليون دولار ومليونى جنيه مصرى من مصنع بأكتوبر

الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال يهجّر مليون فلسطينى فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم