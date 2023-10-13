يعاني أشخاص من أعراض الشد العضلي في الساق أثناء النوم دون معرفة سبب الإصابة، ويطلق على هذا المرض بتشنجات الساق، وهي تقلصات لا إرادية وتشنجات تحدث عادة في عضلات الساق.

ويمكنك من خلال هذا التقرير معرفة كافة التفاصيل والمعلومات عن أعراض الشد العضلي في الساق أثناء النوم، وطرق الوقاية لحمايتك من التعرض لتشنجات الساق المؤلمة والمزعجة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health":

أسباب الإصابة بأعراض الشد العضلى فى الساق أثناء النوم

هناك العديد من الأسباب الصحية التي تجعلك تصاب بأعراض الشد العضلي في الساق أثناء النوم تعرف على أبرزها:

أسباب الإصابة بأعراض الشد العضلي في الساق أثناء النوم

1- الجفاف.

2- الإسهال.

3- التعب العضلي.

4- الحمل.

5- الجلوس لفترات طويلة.

6- الإفراط في استخدام العضلات.

7- الجلوس بشكل غير صحيح.

8- نتيجة فرط نشاط الغدة الدرقية.

9- قصور الغدة الدرقية.

10- الإصابة بمرض السكري بأنواعه المختلفة.

11- تلف الأعصاب نتيجة استخدام بعض علاجات السرطان.

12- هشاشة العظام.

13- مرض الشلل الرعاش.

طرق الوقاية من الشد العضلى فى الساق أثناء النوم

أسباب الإصابة بأعراض الشد العضلي في الساق أثناء النوم

1- التمدد أثناء النهار وقبل النوم، والتركيز على عضلات الساق والقدم.

2- شرب الكثير من الماء، إذ يساعد الماء العضلات على القيام بوظائفها بشكل جيد.

3- الحركة خلال النهار لتمرين القدمين.

4- ارتداء أحذية مريحة وداعمة.

5- النوم تحت أغطية فضفاضة، خاصة إذا كان النوم على الظهر.

6- ممارسة بعض الرياضات الخفيفة قبل موعد النوم بقليل.

7- تجنب الأغطية الثقيلة، والتي تمنع النوم بشكل مستقيم.

8- التغيير من طبيعة النوم، ويفضل النوم على الظهر مع وضع وسادة بين القدمين.

9- قيادة الدراجة لمدة دقائق قليلة قد تساعد على الحماية من الشد العضلي أثناء النوم.

10- إرخاء الساقين قدر المستطاع عند الذهاب للنوم.