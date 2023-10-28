السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تضامنا مع أهل غزة.. "محمد" يكسي محل عصير القصب بأعلام فلسطين

عامل بمحل عصير قصب
عامل بمحل عصير قصب

منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي في الاعتداءات العنيفة على قطاع غزة بعد طوفان الأقصى، وهناك دعم كبير من قبل المصريين وغيرهم من العرب تضامنا مع القضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الصهيوني وما يقوم به من اعتداءات ومذابح ومجازر في حق الشعب الفلسطيني وهو الأمر رفضة جميع المصريين.

أهالي منيا القمح يدعمون القضية الفلسطينية

وأعلن الشعب المصري دعمه بالكامل مع قطاع غزة، وكل منهم عبر عن دعمه بشكل مختلف منهم من خرج في مسيرات ومظاهرات للتنديد بالاحتلال والتضامن مع شعب فلسطين، ومنهم من حرص على نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق جرائم الاحتلال.

وفي منيا القمح محافظة الشرقية، عبر الكثيرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية ومن ضمنهم الشاب محمد صاحب الـ14 عاما، والذي يعمل في إحدى محال المثلجات وعصير القصب، والذي حرص على أن يكسى المحل بالكامل وكافة أدواته من أكواب وغيرها بعلم فلسطين لإعلان تضامنه معهم ودعم القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال الصهيوني.

txt

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.. دعاء لفلسطين قصير جدًا مكتوب

txt

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

"محمد" يزين محله بأعلام فلسطين

ويقول محمد صاحب الـ14 عاما، إنه وهو كافة العاملين بالمحل وصاحب المحل يدعمون القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، ومنذ بداية طوفان الأقصى كان المحل يعتلي بالاحتفالات وانتصار أشقائنا الفلسطينين من بعدها وبعد المجازر التي شهدتها قطاع غزة وذبح الأطفال والنساء والعزل في غزة وما يتعرضون له من إبادة جماعية أعلانا دعمنا للقضية بأبسط الأشكال.

تابع إن ما يقومون به هو أبسط أنواع الدعم، إلا أنهم على ثقة كبيرة في الدولة المصرية وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي كان في مقدمة الدولة لدعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات والإغاثات لأهل غزة بكافة الطرق والوسائل.

أضاف أن يوم الجمعة الذي شهد العديد من المظاهرات والمسيرات كانوا حارصين على تقديم المشروبات المثلجة لكافة المتظاهرين في الشوارع لدعمهم وحثهم على استكمال تلك المسيرات والتنديد بالاحتلال الصهيوني ودعم أهلنا وأشقائنا في فلسطين.

وختم حديثه قائلا "ياريت الواحد يكون في إيده حاجة يعملها أو يقدر يقدمها لأهلنا في فلسطين.. اللي بنعمله من رفع علم فلسطين ومقاطعة المنتجات دي أبسط أنواع الدعم ليهم والمساندة".

عامل بمحل عصير قصب

عامل بمحل عصير قصب
عامل بمحل عصير قصب
عامل بمحل عصير قصب
عامل بمحل عصير قصب
عامل بمحل عصير قصب
عامل بمحل عصير قصب
عامل بمحل عصير قصب
عامل بمحل عصير قصب
عامل بمحل عصير قصب
عامل بمحل عصير قصب
عامل بمحل عصير قصب
عامل بمحل عصير قصب
محمد يزين محله بأعلام فلسطين اهالي منيا القمح القضية الفلسطينية الشعب المصري العدوان الصهيوني

الأكثر قراءة

عاجل.. الرئيس الفلسطينى: كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل؟

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

خسائر جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة.. مفاجأة من العيار الثقيل

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى: ليست لدينا مصلحة فى توسيع نطاق الحرب مع غزة

نتنياهو: قوة خاصة دخلت إلى غزة.. والحرب فى القطاع صعبة وطويلة

وزير الخارجية ونظيره السعودى يناقشان مخاطر توسيع العمليات العسكرية فى غزة