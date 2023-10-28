تضامنا مع أهل غزة.. "محمد" يكسي محل عصير القصب بأعلام فلسطين

منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي في الاعتداءات العنيفة على قطاع غزة بعد طوفان الأقصى، وهناك دعم كبير من قبل المصريين وغيرهم من العرب تضامنا مع القضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الصهيوني وما يقوم به من اعتداءات ومذابح ومجازر في حق الشعب الفلسطيني وهو الأمر رفضة جميع المصريين.

أهالي منيا القمح يدعمون القضية الفلسطينية

وأعلن الشعب المصري دعمه بالكامل مع قطاع غزة، وكل منهم عبر عن دعمه بشكل مختلف منهم من خرج في مسيرات ومظاهرات للتنديد بالاحتلال والتضامن مع شعب فلسطين، ومنهم من حرص على نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق جرائم الاحتلال.

وفي منيا القمح محافظة الشرقية، عبر الكثيرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية ومن ضمنهم الشاب محمد صاحب الـ14 عاما، والذي يعمل في إحدى محال المثلجات وعصير القصب، والذي حرص على أن يكسى المحل بالكامل وكافة أدواته من أكواب وغيرها بعلم فلسطين لإعلان تضامنه معهم ودعم القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال الصهيوني.

"محمد" يزين محله بأعلام فلسطين

ويقول محمد صاحب الـ14 عاما، إنه وهو كافة العاملين بالمحل وصاحب المحل يدعمون القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، ومنذ بداية طوفان الأقصى كان المحل يعتلي بالاحتفالات وانتصار أشقائنا الفلسطينين من بعدها وبعد المجازر التي شهدتها قطاع غزة وذبح الأطفال والنساء والعزل في غزة وما يتعرضون له من إبادة جماعية أعلانا دعمنا للقضية بأبسط الأشكال.

تابع إن ما يقومون به هو أبسط أنواع الدعم، إلا أنهم على ثقة كبيرة في الدولة المصرية وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي كان في مقدمة الدولة لدعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات والإغاثات لأهل غزة بكافة الطرق والوسائل.

أضاف أن يوم الجمعة الذي شهد العديد من المظاهرات والمسيرات كانوا حارصين على تقديم المشروبات المثلجة لكافة المتظاهرين في الشوارع لدعمهم وحثهم على استكمال تلك المسيرات والتنديد بالاحتلال الصهيوني ودعم أهلنا وأشقائنا في فلسطين.

وختم حديثه قائلا "ياريت الواحد يكون في إيده حاجة يعملها أو يقدر يقدمها لأهلنا في فلسطين.. اللي بنعمله من رفع علم فلسطين ومقاطعة المنتجات دي أبسط أنواع الدعم ليهم والمساندة".

عامل بمحل عصير قصب

عامل بمحل عصير قصب

عامل بمحل عصير قصب

عامل بمحل عصير قصب

عامل بمحل عصير قصب

عامل بمحل عصير قصب