من خلال "فيسبوك".. مي كساب مهاجمة الجمهور: الفن ده أكل عيشنا

دافعت الفنانة مي كساب، عن الوسط الفني، وهاجمت كل من شن هجومًا على الفنانين بسبب عملهم وسط الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية، بسبب الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني، والإبادة الجماعية التي يتعرضون لها على يد قوات الإحتلال، منذ الهجوم الذي وقع من حركة حماس، في الـ 7 من أكتوبر، وسميت باسم "طوفان الأقصي".

ونشرت مي تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "طيب من غير شعارات ومزايدات فارغة شغلنا ده أكل عيشنا ما عندناش باب رزق غيره، اللي ظروفه كويسة وقادر يمتنع عن الشغل عشان أحداث غزة كتر خيره، واللي محتاج الشغل يشتغل وربنا يرزقه ويقويه بس خلاص كفاية هري بقي".

مساعدات المصريين في رفح للشعب الفلسطيني

يُجدر الإشارة إلى أنه تواجد أعداد كبيرة من المواطنين بمختلف الأطياف والفئات عند معبر رفح لدعم القضية الفلسطينية والمساعدة في دخول الشاحنات والتي بمجرد دخولها لقطاع غزة تعالت الهتافات من قبل الحاضرين والذين رددوا "يا فلسطين يا فلسطين.. هما دول المصريين" وحلقت أعلام فلسطين ومصر في سماء معبر رفح.

وعادت شاحنات الإغاثة التي عبرت معبر رفح، قبل قليل، إلى الجانب المصري مرة أخرى، وذلك بعد أن أنزلت حمولاتها في الجانب الفلسطيني، حيث استقبلتها ناقلات تابعة للأونروا والمنظمات الحقوقية الموجودة في جنوب قطاع غزة.

وفتح معبر رفح البري أبوابه، صباح يوم سبت، لبدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لعدوان عنيف من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ويتعرّض قطاع غزة لحصار عنيف، قطعت خلاله إسرائيل إمدادات الكهرباء والماء والغذاء عن سكان قطاع غزة، منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.