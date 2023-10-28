عضو بالشيوخ: كلمات السيسي خلال ملتقى الصناعة حملت رسائل طمأنة للشعب المصري

أعرب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره ودعمه للكلمات الهامة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، مؤكدا أن كلماته حملت رسائل طمأنة للشعب المصري، مشيرًا إلى أنها تؤكد سيادة مصر ورفضها التام لتدخل أي جهة خارجية في شؤونها الداخلية.



الدور البارز الذي تلعبه مصر في القضية الفلسطينية

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، على الدور البارز الذي تلعبه مصر في القضية الفلسطينية وجهودها الإيجابية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، معربًا عن التفاؤل بإمكانية تخفيف الضغط على إخواتنا في غزة من خلال تقديم المساعدات والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لإحلال السلام ووقف العنف وبدء هدنة مستدامة.

وناشد الشعب المصري بضرورة التماسك والتضامن والوحدة حول قيادتهم السياسية وجيشهم الباسل، مؤكدًا أهمية عدم تصدير القلق وزيادة الثقة في قدرة مصر على التغلب على التحديات وتحقيق الرخاء والازدهار.

فيما قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي حريص دومًا على تجديد رسائل الطمأنة للشعب المصري وبث الثقة في نفوسهم فيما يتعلق بمستقبل وطنهم.



وأضاف رشاد، أن هذا النهج الذي يتبناه الرئيس يأتي في إطار معركة الوعي التي تخوضها الدولة سعيًا نحو تعزيز وعي الشعب المصري وتوسيع مداركه وغلق الطريق أمام مثيري الفتن والشائعات.



وأشار "رشاد" إلى أن رسائل الرئيس خلال افتتاح المعرض الدولي السنوي للصناعة، طمأنت النفوس وأكدت قوة وتأهب الدولة لحماية أمنها القومي ومصالحها ضد كل من يحاول المساس بها.



وأوضح أن كلمات الرئيس أكدت أيضًا موقف مصر الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للعدوان الإسرائيلي وممارساته الإجرامية في غزة، وأن مصر ستواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات شعبها الشقيق.



وجدد "رشاد" الدعوة لجموع المصريين بالاصطفاف جميعًا خلف قياداتنا الرشيدة وجيشنا الباسل في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

