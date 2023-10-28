السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ يشيد بحديث السيسى خلال ملتقى الصناعة: يؤكد قوة الدولة اقتصاديًا وعسكريًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد  الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ،  بكلمة الرئيس السيسي اليوم  خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكدا أنها استهدفت عددا من الرسائل الهامة التى تهم الشعب المصري في ظل التطورات الصعبة التي تمر بها المنطقة على إثر العدوان الإسرائيلي على غزة.

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أمين عام "مستقبل وطن": الرئيس السيسى حريص دومًا على طمأنة الشعب المصرى

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الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

وأضاف البدري، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي دائما يحرص على طمأنة الشعب المصري والتأكيد أن أمن مصر لا يمس، مشددًا على أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في دعم الأشقاء في فلسطين عن طريق التحرك على كافة المستويات وإرسال المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين.

البدري: كلمة السيسي طمأنت جموع المصريين بشأن تطورات الأزمة الفلسطينية
 

وثمن البدري، رسالة الرئيس السيسي للمصريين ودعوته لهم بالعمل والإنتاج، وإعلانه تقديم دعم وتسهيلات للمنتجين والمصنعين، قائلا: "الرئيس السيسي حريص على تطور الصناعة للوصول إلى الجمهورية الجديدة التي نأمل بها، فضلا عن ضرورة الاعتماد على المنتج المحلي من أجل توفير العملة الصعبة".

وأشار إلى أن رسائل الرئيس السيسي، خلال ملتقى الصناعة تؤكد قوة الدولة اقتصاديًا وعسكريًا، فضلا عن أن الرئيس السيسي  يتبنى استراتيجية واعدة لتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا وتعديل مسار الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حرصه للحفاظ على  مقدرات الوطن وما تم إنجازه خلال السنوات العشر الأخيرة.

قيادي بـ"مستقبل وطن": رسائل السيسي جاءت واضحة وملتقى الصناعة رسالة بالاستمرار فى البناء

قال رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الملتقى الدولى السنوي للصناعة، والذي يركز على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان جاء في وقت هام وحرج؛ ليؤكد رسالة هامة للعالم، أن مصر تستمر في البناء والتقدم مهما كانت الظروف الاقتصادية الصعبة، وأن الأمل دائما في البناء والعمل بإخلاص دون توقف، كما حملت رسائل عديدة للمتربصين، تؤكد أن مصر شامخة ولن يمسها سوء بفضل قيادتها الحكيمة.
 

الدكتور محمد صلاح البدري مجلس الشيوخ الرئيس السيسي المعرض الدولي السنوي للصناعة السيسي

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