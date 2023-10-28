أمين عام "مستقبل وطن": الرئيس السيسى حريص دومًا على طمأنة الشعب المصرى

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص دومًا على تجديد رسائل الطمأنة للشعب المصري وبث الثقة في نفوسهم فيما يتعلق بمستقبل وطنهم.

وأضاف رشاد، أن هذا النهج الذي يتبناه الرئيس السيسي، يأتي في إطار معركة الوعي التي تخوضها الدولة سعيًا نحو تعزيز وعي الشعب المصري وتوسيع مداركه وغلق الطريق أمام مثيري الفتن والشائعات.

وأشار "رشاد" إلى أن رسائل الرئيس السيسي، خلال افتتاح المعرض الدولي السنوي للصناعة، طمأنت النفوس وأكدت قوة وتأهب الدولة لحماية أمنها القومي ومصالحها ضد كل من يحاول المساس بها.

وأوضح أن كلمات الرئيس السيسي، أكدت أيضًا موقف مصر الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للعدوان الإسرائيلي وممارساته الإجرامية في غزة، وأن مصر ستواصل العمل؛ من أجل تحقيق تطلعات شعبها الشقيق.

وجدد "رشاد" الدعوة لجموع المصريين بالاصطفاف جميعًا خلف قياداتنا الرشيدة وجيشنا الباسل في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.