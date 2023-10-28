قيادى بـ"مستقبل وطن": كلمة الرئيس رسالة حاسمة بأن أمن مصر لا يمس

قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة شملت رسائل حاسمة للمجتمع الدولى على رأسها أن الأمن القومى المصرى لا يمس، بعدما أشار في كلمته إلى أن مصر دولة قوية جدًا لا تمس، وتحذيره المستمر من اتساع رقعة الصراع بسبب الأحداث في غزة، لأن اتساع الصراع يحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة، وهو ما لا تريده الدولة المصرية التي دائما تسعى إلى الاستقرار والسلام في المنطقة.

مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا فى القضية الفلسطينية

وقال رزق إن الرئيس السيسي خلال كلمته أكد الدور المصري الكبير في دعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني، لأن مصر حريصة على أن تلعب دورا إيجابيا في القضية الفلسطينية، بجانب توضيح الرئيس السيسي من مخاطر حرب إقليمية، من خلال توضيحه أنه حذرت مرارا وسابقا من أن اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة، في ظل تفاقم التصعيد الذي يشهده قطاع غزة، بجانب ترحيب الرئيس السيسي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن الرئيس السيسي أكد أن الواقع يتطلب حكمة في التعامل معه لعدم خروج الأمور عن السيطرة وهو ما يؤكد عليه الرئيس السيسي بأن حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد نندم عليه بعد ذلك عندما تخرج الأمور عن السيطرة وبحذر منه، وكذلك إشارته بأنه كان هناك طيارات مسيرة دخلت وتم إسقاطها وأيا ما كان المكان الذي جاءت منه فإنه يحذر أن اتساع الصراع لأنه ليس في مصلحة المنطقة والمنطقة ستكون قنبلة موقوتة تؤذينا كلنا.

وأشار رزق إلى أن الدولة المصرية دولة ذات سيادة وهذا ما يشدد عليه الرئيس السيسي دائما، ولابد من احترام سيادتها ومكانتها لأن مصر دولة قوية جدا لا تمس، موضحا أن الرئيس السيسي حرص على توجيه رسالة لشعب مصر يؤكد فيها أن تقدم الدولة بشعبها وأهلها والأمر لا يقتصر على رئيس أو حكومة فقط، وأن اهتمام الدولة المصرية بالصناعة الهدف الأكبر منها في هذه المرحلة هي الصناعة التي تكفي احتياجات السوق المصرية.