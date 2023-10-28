الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة السبت 28/أكتوبر/2023 - 03:34 م 10/28/2023 3:34:59 PM الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي السنوي للصناعة شارك طباعة الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي السنوي للصناعة الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي السنوي للصناعة الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي السنوي للصناعة الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي السنوي للصناعة الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي السنوي للصناعة الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي السنوي للصناعة الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي السنوي للصناعة شارك طباعة