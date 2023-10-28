مسلسلات الأوف سيزون.. رانيا يوسف توشك على إنهاء "وبقينا اتنين"

يكثف المخرج طارق رفعت ساعات تصوير مسلسل "وبقينا اتنين" الذي يخوض بطولته الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، ويعرض خلال موسم الأوف سيزون.

وأوشكت رانيا يوسف على إنهاء كافة مشاهدها خلال أحداث العمل، حيث لم يتبق لها سوى أيام قليلة، ويعمل المخرج على مرحلة مونتاج الحلقات التي تم تصويرها بالتزامن مع التصوير، كما انتهى من مونتاج الحلقات الأولى وتسليمها للقناة العارضة استعدادًا لانطلاقه خلال شهر نوفمبر المقبل.

المسلسل مكون من 20 حلقة وكان يحمل اسم "قائمة الأماني"، قبل أن يتم تغييره إلى "وبقينا اتنين"، من بطولة شريف منير ومجموعة من النجوم مثل رانيا يوسف وميمي جمال وعمرو وهبة، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج شركة k ميديا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتناول المسلسل صدمة ما بعد الانفصال والطلاق، وما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية.

يذكر أن موسم دراما شتاء 2023 يشهد عرض أكثر من عمل درامي متميز من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تسعى لتقديم موسم درامي قوي للجمهور المصري والعربي، وشهدت الفترة الماضية عرض حكاية "الفريدو" و"ما تيجي نشوف" من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، كما يعرض حاليًا مسلسل "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع ومسلسل ورق التوت لشريف سلامة وأسماء جلال.