"إكسترا نيوز": فقد الاتصال يعوق التواصل مع القافلة القادمة من غزة

قال مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عوض الغنام: إننا بانتظار عبور 10 شاحنات إلى فلسطين عبر معبر رفح، مشيرًا إلى أن الحاملات محملة بكل سبل الدعم والمؤن.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز": "لكن يبدو أنه ستكون هناك مشكلة مع القافلة القادمة؛ لأن الاتصال قد انقطع بالفعل والتواصل بات معدومًا بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني".

وأشار إلى أنه قبل انقطاع الاتصالات بين الطرفين كانت "الهلال الأحمر الفلسطيني" تحدد قوائم الالتزامات والضروريات التي يحتاجها أهل غزة وترسلها إلى الجانب المصري، ويتم تجهيزها من متطوعي الهلال الأحمر المصري، ثم تعبر إلى تلك الشاحنات بعد بعض الإجراءات الخاصة من قبل بعض الأطراف، في مقدمتها الصليب الأحمر والأونروا.