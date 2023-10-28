السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

تفاصيل نجاح الدولة فى تطوير أقدم مصنع للحديد والصلب

مصانع الدلتا للصلب
مصانع الدلتا للصلب

ترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز جهود الدولة من أجل تطوير مصنع الدلتا للصلب، وهو أحد شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث يُعدُّ أقدم مصنع للحديد والصلب في مصر، كما يكشف عن اهتمام الدولة بتوطين الصناعات الاستراتيجية.

أقدم مصنع للحديد والصلب 

يعد مصنع الدلتا للصلب هو أقدم مصنع للحديد والصلب في مصر، تم إنشاؤه خلال عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مع توجه الدولة وقتها لإحداث تنمية صناعية كبرى، حيث كان يعمل المصنع على تصنيع المعدات الخاصة بقواعد الصواريخ التي تم استخدامها في حرب 73، بالإضافة إلى مصنع الحديد والصلب في حلوان ومصنع أبوزعبل التابع للشركة الأهلية، والذي تعرض للقصف من الاحتلال الصهيوني وقتها.

ومع توجه الدولة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توطين الصناعات الاستراتيجية والعمل على تنمية الصناعة المحلية.

 

بدء وضع خطة للتطوير بإنتاج 500 الف طن 

وأدرجت الدولة من خلال وزارة قطاع الأعمال العام شركة الدلتا للصلب ضمن خطة التطوير، حيث تم وضع خطة وفقا لدراسة جدوى تشمل تطوير المصنع من أجل الوصول بالطاقة الإنتاجية به من 50 ألف طن لـ500 ألف طن بيلت، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل إنتاج 250 ألف طن بيلت فيما جاري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية وتشمل إنتاج 250 الف طن بيلت أخرى بالإضافة إلى تطوير مسبك الحديد الزهر.

45 مليون دولار تكلفة التطوير 

وتبلغ تكلفة الاستثمار الخاصة بتطوير مصنع الدلتا للصلب أقدم مصنع للحديد والصلب في مصر نحو 45 مليون دولار حيث يسهم المصنع في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير البيلت لمصانع الحديد من القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن المصنع يورد منتجاته للجهات الحكومية المختلفة مثل هيئة السكة الحديد. 

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