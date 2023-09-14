مصادر: الحكومة تعمل على الانتهاء من تطوير "الدلتا للصلب" فى أقرب وقت

تفاصيل الانتهاء من تطوير الدلتا للصلب

كشف مصادر عن خطة وزراة قطاع الأعمال العام لتنمية صناعة الحديد والصلب، مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير قطاع الأعمال العام بهذا الشأن.

وأضافت المصادر،التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ"الدستور"، أن العمل على استكمال تطوير أقدم قلعة لصناعة الحديد والصلب وهي مصانع شركة الدلتا للصلب يعد أبرز ما تقوم عليه وزارة قطاع الأعمال العام عبر الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأكدت أن شركة الدلتا للصلب يتم تطويرها عبر خطة خاصة بزيادة الطاقة الإنتاجية من 50 ألف طن بيلت إلى 500 ألف طن علي مرحلتين، بالإضافة إلى إنشاء خط إنتاج للمسابك الزهر.

الانتهاء من المرحلة الأولى لإنتاج 250 ألف طن بيلت

وأوضحت المصادر أنه تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى لإنتاج 250 ألف طن بيلت، وجار الانتهاء من المرحلة الثانية لكي تكتمل خطة التطوير الخاصة بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف طن بيلت، في إطار العمل علي زيادة الإنتاج المحلي من البيلت حيث يتم استيراده من الخارج، وبالتالي فأن المخطط العمل علي سد احتياجات السوق.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والأصول التابعة لها على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، منها جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع، فضلاً عن مستجدات المشروعات التابعة له في منظومة صناعة الحديد والصلب، ووجه الرئيس بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.