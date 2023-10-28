السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة النواب": كلمة الرئيس السيسي بـ "ملتقى الصناعة" تؤكد قوة الدولة وعزمها علي تذليل العقبات أمام الإنتاج المحلي

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، اليوم السبت، مؤكدًا أنه استهدفت عدد من الرسائل المهمة التى تهم الشعب المصري والمنطقة العربية والمجتمع الدولي أيضا.

 أهم رسالة في كلمة الرئيس اليوم هي التأكيد على قوة الدولة المصرية 

ورأى الحصري في تصريحات له اليوم، أن أهم رسالة في كلمة الرئيس اليوم، هى طمأنه للمصريين والتأكيد علي قوة الدولة المصرية وأنها  لا تمس، بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم، وكذلك بسبب سياساتها البعيدة عن الخيانة والغدر والمصالح الخاصة.

وثمن الحصرى،: تأكيد الرئيس السيسي على ما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية لهم، وإيقاف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة يمكن خلالها إعادة تقييم الأوضاع والتوصل إلي حلا عادلا للقضية الفلسطينية يحمى الحقوق الشرعية للفلسطينيين.

كما ثمن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، رسالة الرئيس السيسي للمصريين ودعوته لهم بالعمل والإنتاج، وإعلانه تقديم دعم وتسهيلات للمنتجين والمصنعين، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد حرص الرئيس السيسي علي تذليل أى عقبات تواجه خطة الدولة في التوسع في الإنتاج والاعتماد بشكل أكبر علي الإنتاج المحلي.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة طمأنة للشعب المصري كلمته خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية.

وقال الرئيس: "اطمنكم بفضل الله، واطمنكم بالله سبحانه وتعالى، محدش يقدر، محدش يقدر، خلونا نشتغل ونبني ونعمر".

وعلق الرئيس السيسي على حادثي سقوط طائرة مسيرة في طابًا وحطام أخرى في نويبع، أمس، قائلا: "أنا حذرت من توسيع دائرة الصراع، أيما كان المكان اللي جاية منها، المنطقة ستصبح قنبلة موقوتة تؤذينا جميعا، مصر دولة ذات سيادة، ويجب احترام مكانتها وسيادتها، والكلام ده لا تباهي ولا تماهي، مصر دولة قوية جدا ولا تُمس".

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