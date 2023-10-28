السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل هطول الأمطار.. الاستعدادات الكاملة للسكة الحديد

السكة الحديد
السكة الحديد

تستعد وزارة النقل في الوقت الحالي ممثلة في هيئة السكة الحديد لاستقبال موسم الأمطار حيث يتم في الوقت الحالي العمل على تجهيز كافة الاستعدادات الخاصة بالتعامل مع الأمطار، وذلك منعا لوجود أى مشاكل من شأنها التأثير السلبي على حركة القطارات سواء في الوجه البحري أو الوجه القبلي.

الاستعدادات الكاملة للسكة الحديد لمواجهة الأمر 

 فقال مصدر مسئول في هيئة السكة الحديد حاليا بالتحضير لغرفة الطوارئ للعمل على متابعة حالة الطقس خاصة مع تحذير الأرصاد من السيول، لذا تقوم بتشكيل غرفة طوارئ للقيام بالتعامل الفورى خاصة أن هناك الكثير من المحطات السطحية والتي سوف تمتلئ بالأمطار فور هطولها، كما يتم من خلال غرفة الطوارئ متابعة خروج وصول القطارات في محطات الوجه البحري ومحطات الوجه القبلي للتأكد من سلامة القطارات خلال الرحلة ووصول المواطنين آمنين.

و أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إنه يتم فى الوقت الحالى العمل على تجهيز كافة العمال الخاصين بالخدمات داخل محطات السكة الحديد وذلك لسرعة التعامل مع هطول الأمطار، كما يتم تحضير معدات شفط المياه والتى تقوم بشفط المياه من أرصفة المحطات فور هطول الأمطار، وذلك منعا لتعطيل حركة القطارات في الوجه البحري وكذلك الوجه القبلي.

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وتابع المصدر، إن هناك تعليمات مشددة على   العاملين في شركة الخدمات والنظافة التابعة لمرفق السكة الحديد بضرورة الالتزام بتنفيذ عملهم على أكمل وجه وسرعة العمل في حال هطول الأمطار وذلك لعدم تعطيل حركة الركاب داخل المحطات الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على حركة القطارات ويتسبب في إزعاج المواطنين.

السكة الحديد: التأكد من سلامة الشبابيك والأبواب قبل دخول فصل الشتاء

وأوضح المصدر، إن هناك تشديدات على ضرورة التأكد من صيانة القطارات قبل خروجها من الورشن كما يتم فى الوقت الحالى التأكد من ان حالة القطارات الفنية لا يوجد بها أى مشكلات، إلي جانب ذلك يتم العمل على إصلاح الأبواب والتأكد من حالة الشبابيك والزجاج وذلك مراعاة لحالة الطقس وعدم وجود اى مصدر إزعاج للركاب المتواجدين داخل القطارات أثناء الرحلة خاصة مع دخول فصل الشتاء.

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