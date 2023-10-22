الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السكة الحديد: سيطرنا على بيع التذاكر في السوق السوداء عبر السوشيال ميديا

السكة الحديد
السكة الحديد

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إنه تم السيطرة الكاملة على السوق السوداء لبيع تذاكر السكة الحديد وذلك عبر صفحات الإنترنت، حيث تم توفير لجنة لمتابعة الصفحات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي لغلق تلك الصفحات والسيطرة الكاملة عليها منعا لوجود فرص لبيع التذاكر أون لاين.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه كان هناك عدد كبير من الصفحات على السوشيال ميديا تقوم بعرض التذاكر أون لاين مقابل زيادة سعرها وتم غلق تلك الصفحات نهائيا، وتشديد الرقابة على هذا الأمر من خلال معرفة جهة إصدار التذكرة والتعامل مع الأمر.

السكة الحديد: لجان سرية لمتابعة عملية السوق السوداء لبيع التذاكر 

وأوضحت المصادر، أن أزمة السوق السوداء لتذاكر القطارات كانت تتسبب في وجود مشاكل كثيرة داخل محطات السكة الحديد نظرا لتكدس المواطنين أمام شبابيك التذاكر وعدم وجود تذاكر كافية لهم وهو ما كان يزيد من تكدسهم أمام شبابيك التذاكر، ولكن عقب حل الأزمة تمكنت هيئة السكة الحديد من التعامل مع الأمر وتوفير التذاكر اللازمة للمواطنين.

وتابعت المصادر، أنه تم فرض مزيد من الرقابة على شبابيك التذاكر أيضا، وذلك منعا لوجود أى مخالفات قد تزيد من فرص رجوع السوق السوداء من جديد داخل مرفق السكة الحديد، حيث أن هناك عمليات تطهير مستمرة للاستمرار في السيطرة على السوق السوداء ومنع وجود الأزمة مرة أخرى.

السكة الحديد: كل شخص له 4 تذكر بالبطاقة 

وأشارت المصادر، إلى أن كل بطاقة شخصية يحق لها أخذ 4 تذاكر فقط لا غير ولا يمكن أن يقوم بأخذ مزيد من التذاكر خاص في المناسبات العامة مثل الأعياد، وتم تطبيق ذلك خارج فترة المناسبات للحفاظ على منع السوق السوداء للتذاكر، إلي جانب ذلك فهناك لجان سرية داخل المحطات لضبط عملية شراء التذاكر وبيعها داخل المحطات كما كان يحدث من قبل بعض الأشخاص حيث يقوموا بشراء التذاكر ومن ثم بيعها بدلا من الوقوف في الطوابير وهذا السلوك خطأ تماما ويؤثر بشكل سلبي على المرفق.

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