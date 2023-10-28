السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيد عبدالحفيظ يكشف عن "حيلة الأهلي" الذكية أمام الوداد بنهائي دوري الأبطال

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي السابق، عن حيلة ذكية للجهاز الفني للفريق في نهائي إفريقيا العام الماضي أمام الوداد المغربي الذي توج به الأهلي للمرة الـ 11 في تاريخه.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر قناة “أبو ظبي” الرياضية اليوم: “جمهور الوداد مساند كبير لفرقته، في لقاءاتنا معه كان دائمًا في ملعبه تكون صافرات كبيرة عند استحواذ الأهلي للكرة أو بناءه للهجمة”.

وأضاف: “في المران الأخير قبل نهائي الموسم الماضي، طلبت من الجماهير التي تواجدت في المران أن تحمل صافرات وعند استحواذ الأهلي على الكرة يقومون بالتصفير بقوة لتتعود لاعبي الأهلي على ذلك في ملعب اللقاء”.

وتابع: “التوفيق في النتيجة أكيد هو عامل كبير، لكن التحضيري الذهني لهذه المباريات مهم للغاية”.

 

موعد مباراة الأهلي وصنداونز الجديد بالدوري الإفريقي

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد مباراة الأهلي وصنداونز والقنوات الناقلة بالدوري الإفريقي. 

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره صنداونز الجنوب الإفريقي، في تمام الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في ذهاب نصف نهائي بطولة السوبر ليج "الدوري الإفريقي". 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي، في إطار منافسات الدور ذاته، في تمام الثامنة مساء الأربعاء المقبل، وذلك على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي بالسوبر ليج

تنقل مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر ليج (الدوري الإفريقي)، في تمام الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، فضلا عن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وبي إن سبورت القطرية، والمغربية الرياضية، وSSC السعودية.

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