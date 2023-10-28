ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة صن دوانز في الدوري الإفريقي

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت، مرانه الأخير على ملعب بريتوريا، نفس موعد مباراته أمام صن دوانز، المقرر لها غدًا الأحد، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

ويحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني ملامح تشكيل الفريق الذي سيخوض اللقاء المرتقب أمام بطل جنوب إفريقيا، في ظل الغيابات التي تطادر المارد الأحمر مثل: إمام عاشور وعمرو السولية وكريم فؤاد للإصابة، وأحمد عبدالقادر بعد توتر علاقته مع الجهاز الفني مؤخرًا.

استقر الجهاز الفني للأهلي على عودة ياسر إبراهيم للمشاركة أساسيا في قيادة الخط الخلفي لفريقه أمام صن داونز بجوار محمد عبد المنعم فيما يعود رامي ربيعة إلى دكة البدلاء في هذه المواجهة.

يفضل كولر ثنائية عبد المنعم وياسر لقيادة الدفاع الأحمر في هذه المواجهة الصعبة خاصة بعد الأخطاء الفردية التي وقع فيها رامي ربيعة في لقاء سيمبا التنزاني مؤخرًا.

وعكف كولر علي دراسة صن دوانز مع الجهاز المعاون لتحديد مواطن القوة والضعف للفريق الجنوب افريقي خاصة في ظل الغيابات المتوقعة في المنافس.

كولر يبحث عن فك العقدة أولا على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا وتعويض خسارته بخماسية بدوري الأبطال بالنسحة الماضية قبل لقاء الإياب يوم الأربعاء علي ستاد القاهرة.

«كولر» و«الشناوي» يحضران المؤتمر الصحفي للأهلي

من جانبه يعقد المدير الفني للأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر صحفي قبل المران الأخير للرد علي وسائل الإعلام المختلقة كما يحضر خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري الإجتماع الفني قبل اللقاء لتحديد الزي الرسمي للفريقين وموعد وصولهما إلي أرض الملعب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم مرانه الأول أمس في جنوب إفريقيا، الذي أقيم على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غد الأحد بتوقيت القاهرة.

وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وقام الجهاز الفني بتطبيق الجزء الخططي خلال بعض الفقرات الخاصة بتدريبات الكرة، فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بتدريبات الكرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابًا و1-1 في مباراة العودة.

فيما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.