الدورى الإفريقى| الأهلى يخوض مرانه الختامى على استاد لوفتوس

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانه الختامي، اليوم، في جنوب إفريقيا على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا الذي تقام عليه مباراة صن داونز في الثالثة مساء غد الأحد.

ويخوض الفريق مرانه اليوم لمدة ساعة من الثالثة إلى الرابعة عصرا، ويتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأول من المران.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول أمس، في جنوب إفريقيا، على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز.

وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وطبق الجهاز الفني بتطبيق الجزء الخططي، خلال بعض الفقرات الخاصة بتدريبات الكرة، فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بتدريبات الكرة.

تدريبات قوية لحراس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

وكان محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاضوا تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بالتدريبات الجماعية بالكرة، وذلك خلال المران الأول للأهلي في جنوب إفريقيا.

وخاض الأهلي فقرة إحماء بدني قبل انطلاق المران وأعقبها تنفيذ البرنامج التدريبي الذي ركز فيه الجهاز الفني على الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ١٠ ساعات تخللها ترانزيت في نيروبي بدولة كينيا، ثم قطعت البعثة المسافة من مطار جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا واستغرقت ما يقرب من ساعة.