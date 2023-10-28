أعراض نقص الحديد في الجسم وكيفية علاجه

نقص الحديد، المعروف أيضًا بفقر الدم أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، هو حالة يعاني فيها الجسم من نقص كمية الحديد المتواجدة فيه. يعتبر الحديد أحد المعادن الهامة التي يحتاجها الجسم لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين يساعد في نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم.

وفي حالة نقص الحديد، يصبح من الصعب على الجسم تلبية احتياجاته من الأكسجين، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل التعب والإرهاق، ضعف التركيز، صعوبة في التنفس، فقدان الشهية، وضعف جهاز المناعة. قد يكون نقص الحديد نتيجة لأسباب مثل نقص تناول الحديد في الغذاء، فقدان الحديد بسبب النزف المزمن (مثل الدورة الشهرية الغزيرة أو الجروح المستمرة)، اضطرابات امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي، أو حالات أخرى.

ويُنصح بزيارة الطبيب لتشخيص وعلاج نقص الحديد، حيث يمكن أن يُوصف تكميلات حديدية أو تغذية ملائمة لزيادة مستوى الحديد في الجسم.

أعراض نقص الحديد في الجسم

التعب و الإرهاق

قد يشعر الشخص المصاب بنقص الحديد بالتعب والإرهاق المستمر، حتى بعد الراحة الكافية.

ضعف التركيز

قد يجد الشخص صعوبة في التركيز والانتباه، وقد يؤثر ذلك على أدائه في الأنشطة اليومية والعمل.

صعوبة في التنفس

قد يشعر الشخص بضيق التنفس أو صعوبة في التنفس أثناء القيام بجهود بسيطة، مثل التسلق الشديد للسلالم أو ممارسة التمارين الرياضية.

فقدان الشهية

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقدان الشهية وانخفاض الرغبة في تناول الطعام.

ضعف جهاز المناعة

قد يجعل نقص الحديد الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وتأخير عملية التعافي.

إذا كنت تشك في وجود نقص للحديد في جسمك، يُنصح بزيارة الطبيب لتشخيص حالتك وتوجيهك إلى العلاج المناسب.



علاج نقص الحديد في جسم الإنسان

يمكن علاج نقص الحديد في الجسم عن طريق تناول مكملات الحديد أو الأطعمة الغنية بالحديد، وفي حالات نقص الحديد الشديدة، قد يتطلب الأمر تلقي علاج بالحديد عن طريق الوريد.



تناول مكملات الحديد

يمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد تناول مكملات الحديد عن طريق الفم، والتي يمكن شراؤها من الصيدلية. ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات حديد، حيث أنها يمكن أن تسبب آثارًا جانبية مثل الغثيان والإسهال.

تناول الأطعمة الغنية بالحديد

يمكن للأشخاص المصابين بنقص الحديد تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والفول والعدس والحبوب الكاملة.

تغيير نظام الغذاء

يمكن للأشخاص المصابين بنقص الحديد تغيير نظامهم الغذائي لتضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل تناول وجبات غذائية متوازنة وغنية بالفيتامينات والمعادن.

علاجات بالحديد عبر الوريد

في حالات نقص الحديد الشديدة، قد يتطلب الأمر تلقي علاج بالحديد عبر الوريد في المستشفى.