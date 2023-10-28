السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رجال الأعمال: الاعتماد على المنتجات المحلية يقلل الفجوة الاستيرادية وفرصة قوية لصادراتنا

وزارة التجارة
وزارة التجارة

يلعب رجال الأعمال دورًا وطنيًا بارزًا في القطاع الاقتصادي في الظروف الراهنة، لدعم الاقتصاد والدولة المصرية في جميع القرارات.

وأشار رجال الأعمال إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب على الإطلاق لنمو الصناعة المصرية وتسويقها، حيث يبحث المواطنون عن المنتجات المحلية، مؤكدين ضرورة توفير كافة السبل لزيادة حجم الإنتاج في جميع الصناعات المحلية.

ويرى الخبراء أن مصر نجحت في توطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المنتج المصري في المشروعات، سواء كانت قومية أو خاصة، خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقد أدى ذلك إلى ازدهار كبير في قطاع التصنيع وزيادة عدد المصانع والمجمعات الصناعية.

وأكد المصنعون أن الدولة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في قطاع التصنيع، خاصة في قطاعات السيارات والنقل والبتروكيماويات والغذائية والهندسية وغيرها من الصناعات، وقد أدى ذلك إلى تقليل فاتورة الاستيراد لمصر بنسبة 50%.

ريم صيام: تعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا يقلل الفجوة الاستيرادية

من جانبها، قالت ريم صيام، عضو الغرف التجارية، إن تعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لا سيما قطاعي الصناعة والزراعة، يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية في ظل الوقت الراهن، لترشيد الإنفاق وتوفير العملة الصعبة، ومن ثم فتح أسواق خارجية للمنتج المصري.

وأضافت "ريم"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدولة تتبع سياسات داعمة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتعميق التصنيع المحلي، بهدف توفير منتجات عالية الجودة، تلبي احتياجات السوق المحلية، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

عبدالفتاح رجب العطار: انفتاح المفوضية الأوروبية على المنتجات المصرية فرصة قوية لصادراتنا

وأكد عبدالفتاح رجب العطار، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن انفتاح المفوضية الأوروبية بشكل كامل لتعزيز سبل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية يعد فرصة قوية لتعزيز صادرات مصر من مختلف السلع إلى الأسواق الأوروبية.

وقال العطار، في تصريحات صحفية اليوم، إن التصريحات الأوروبية حول المنتجات المصرية هي تأكيد على جودة ما تنتجه المصانع المصرية وقدرتها على منافسة السلع العالمية في الأسواق الدولية.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية بضرورة تقديم المزيد من الدعم للصناعات الوطنية لتشجيع المصنعين على التوسع في الإنتاج بما يحقق وفرة من مختلف السلع في الأسواق المحلية، وأيضًا يعطي الفرصة لهذه المنتجات للتواجد بشكل أكبر في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الصادرات السلعية، سواءً البترولية أو غير البترولية، تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، كما تلعب دورًا كبيرًا في توفير العملة الصعبة لمصر.

الاسواق السلع التجارية المصنعين الوطنية

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