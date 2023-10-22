الغرف التجارية: كلمة الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام أكدت موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة القاهرة للسلام، جاءت لتؤكد موقف مصر الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية.

وقال المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة السلام، التي دعت إليها مصر، جاءت حاسمة وقاطعة وبلا مواربة، حيث أشار الرئيس إلى أن الموقف الراهن يختبر إنسانيتنا، قبل مصالحنا والجميع يترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، هذه الكلمات التي بدأ بها الرئيس كلمته إنما هي تخاطب ضمير العالم أجمع الذي يقف صامتًا أمام حرب إبادة لشعب أعزل.

مصر دائمًا تقف موقف الداعم والمساند للقضية الفلسطينية

وأضاف، مصر دائمًا تقف موقف الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، وهذا ما أخذته على عاتقها منذ سنوات طويلة وفي سبيل ذلك تستخدم كل أدوات الضغط التي كان آخرها دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بعد محاولات من جانب إسرائيل لمنع دخولها، وانتصرت مصر بفرض إرادتها واستطاعت أن تنفذ ما أرادت.

وقال حازم المنوفي، إن مصر دولة ذات سيادة مستقلة وهذا كلام لا يقبل القسمة على أي آراء أخرى أو مهاترات من أي جانب، وإنها قادرة بقيادتها السياسية الشجاعة والحكيمة والواعية وبجيشها العظيم وشعبها الكبير على الدفاع عن سيادة الأرض المصرية.

وأشاد بقول الرئيس السيسي "إن مصر انخرطت في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة ولم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة".

وأوضح أنه يجب على المصريين جميعًا أن يقوموا بالمساندة والوقوف خلف القيادة السياسية في هذه اللحظات الصعبة التي تحتاج منا أن نكون على قلب رجل واحد وأصحاب كلمة واحدة، وأن نثق في قدرة الرئيس والدولة المصرية على اتخاذ القرارات اللازمة وفي الوقت المناسب.