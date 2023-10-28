بعد إصابة مصطفى شلبي.. أسباب ألم القدم وطرق العلاج

نعرض من خلال التقرير التالي أسباب ألم القدم وطرق العلاج، وذلك عقب تصدر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى شلبي، تريند البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفارس الأبيض أمام إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نايل، وأكد طبيب الزمالك أنه يخضع لأشعة على القدم لتحديد حجم الإصابة.

وتزامنًا مع إصابة مصطفى شلبي، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها عن ألم القدم وطرق التخلص منه، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

بعد اصابه مصطفى شلبى.. تعرف على اسباب ألم القدم وطرق العلاج

بعد إصابة مصطفى شلبى.. تعرف على أسباب ألم القدم وطرق العلاج

بعد إصابة مصطفى شلبى.. إليكم أسباب ألم القدم وطرق العلاج في السطور التالية:

بعد اصابه مصطفى شلبى.. تعرف على اسباب ألم القدم وطرق العلاج

1 - التهاب وتر أخيل.

2 - تمزق وتر العرقوب.

3 - الكسر القلعي.

4 - النتوءات العظمية.

5 - كسر الكاحل.

6 - القدم المكسورة

7 - إصبع قدم مكسور.

8 - الوكعات.

9 - النقرص.

طرق العلاج للقضاء على آلام القدم

1 - الحفاظ على وضعية المشي الصحيحة: ويساهم الالتزام بوضعيات الوقوف والمشي الصحيحة في موازنة الضغط الواقع على القدمين وعلاج الألم في باطن القدم.

2 - ارتداء الأحذية المريحة: ذات الحشوات الداعمة في علاج ألم باطن القدم عند المشي، خاصة في حالات الاتهاب، وألم مشط القدم، و الورم العصبي.

3 - ممارسة الرياضة وتمارين للقضاء على ألم القدم: وذلك من خلال الإمساك بأصابع القدم بإحدى اليدين مع الضغط على الكعب باليد الأخرى للداخل وللأسفل.



4 - ممارسة تمارين الإطالة وتقوية العضلات على تصحيح وضعية الجسم وعلاج ألم باطن القدم عند الوقوف؛ حيث تعمل تمارين الإطالة على التخلص من تشنج عضلات الظهر وعلى ألم القدم.

5 - الوزن المثالي: تعد السمنة من أسباب الإصابة بألم والتهاب القدم؛ لذا فإن فقدان الوزن الزائد يقلل من الضغط الواقع على القدمين.

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