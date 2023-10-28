السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا حول تطور الصناعة

الرئيس السيسي يشهد
الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض فيلم تسجيلي عن المناطق الصناعية وتطور الصناعة وتوفير فرص عمل للعمال وأصحاب الحرف، اليوم السبت، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.

وتناول الفيلم مبادرة "ابدأ" التي تضم شبابًا واعيًا وحريصًا ومتحمسًا من عدة محافظات، كما ساعدت في تحقيق الأحلام في إيجاد شباب في مجال الصناعة بمهارة عالية.

كما أشار الفيلم إلى أن القطاع الصناعي ساهم بنسبة 16.8% في الناتج المحلي. 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل صباح اليوم، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، لافتتاح فعاليات الدورة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة. 

وكان في استقبال الرئيس السيسي فور وصوله رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير.

الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلم تسجيلي تطور الصناعة رص عمل للعمال المعرض الدولي السنوي للصناعة

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