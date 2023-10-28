الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد المعرض الدولى السنوى للصناعة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات، لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية.

يركز مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات على تطوير الصناعة المحلية؛ من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدول.

كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.