أكرم حسنى يدعم غزة: "اللهم نصرًا يتعجب منه أهل السماء والأرض"

أعرب الفنان أكرم حسني عن استيائه وحزنه الشديد للقصف المتواصل على قطاع غزة وإبادة المدنيين العزل، معلقا من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اللهم نصرا يتعجب منه أهل السموات والأرض".

نجوم الفن ينددون بقصف غزة

وحرص عدد كبير من النجوم على دعم الشعب الفلسـطيني الذي يتعرض في هذا الوقت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسـرائيلي، بجانب منع وصول المساعدات لهم وقطع الماء والكهرباء والإنترنت.

وشارك النجم أحمد السقا بعدة صور أظهرت حجم الدمار الذي سببته الحرب، وعلق عبر حسابه الرسمي على موقع إكس قائلًا: “اللهُم كُن لأهل غـزة عونًا ونصيرًا، وبدّل خوفهم أمنًا”.

وكتبت روجينا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: “أبلغوا العالم بأن هناك بقعة على هذه الأرض تباد بعد أن سُلبت حريتها، خسرنا سُبل التواصل معهم، وهم الآن على تواصل مع رب السماء”.

فيما شاركت شريهان منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس، وقالت: “ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به، أغيثوهم أغاثكم الله، ما هذا الواقع الدامي الهمجي المجنون”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة وانقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت السبت الماضي دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وعبرت أكثر من 30 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المقرر أن تكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.