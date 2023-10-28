السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقلاع الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوى الكويتى متوجهة لمطار العريش

مطار العريش
مطار العريش

أقلعت الطائرة الخامسة من الجسر الإغاثي الجوي الكويتي، اليوم السبت، متجهة إلى مدينة العريش بشمال سيناء؛ لإيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتأتي هذه المبادرة- التي تشمل عشرة أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية- من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع، وانطلاقًا من موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستجابة للأوامر من القيادة السياسية بدولة الكويت.

تسيير الطائرات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين

ويمضي الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين بشكل يومي ومتواصل بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

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وكانت عمليات الإغاثة الكويتية عبر الجسر الجوي لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة قد انطلقت يوم الإثنين الماضي محملة بـ110 أطنان حتى الآن من المواد الغذائية والدوائية والطبية.

فى السياق، أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد العرابي، ضرورة العمل فورًا على تضافر الجهود من أجل تنفيذ مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية، وصوتت لصالحه 120 دولة عضو بالأمم المتحدة، والمؤيد لتحقيق هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف القتال ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة.

عالم يفتقد الحكمة والإنسانية

وندد العرابي- في بيان اليوم السبت- بموقف الدول المؤيدة لدولة الاحتلال التي ترتكب جرائم حرب وتقتل المدنيين الأبرياء قائلًا: "يبدو أننا أمام عالم يفتقد الحكمة والإنسانية، ويبدو أن دروس الماضي لم تستوعب، ولا يوجد تقدير لحجم ما سينتج عنه الاجتياح البري، وما سنشهده من اتساع لرقعة المواجهات".

وحذر السفير العرابي من أن الاجتياح البري لقطاع غزة ليس في صالح أحد بما فيهم إسرائيل؛ إذ سيؤدي إلى اتساع رقعة الحرب وسيشعل المنطقة، وقد تدخل أطراف أخرى الصراع؛ ما سيزيد الأمور تعقيدًا، وسيؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء.

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