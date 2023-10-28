جامعي: كلنا مع الرئيس في مساندته لفلسطين وندعم ترشحه لولاية جديدة (فيديو)

في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم القضية الفلسطينية وما يتعرض له أشقائنا من عدوان إسرائيلي غاشم، أعلن قطاع كبير من المصريين دعمهم للموقف الوطني لمصر ودورها الرائد في حل هذه الأزمة الراهنة.

محمد حسيب طالب جامعي بالفرقة الثانية يقول في حديثه لـ"الدستور": “تابعنا جميعًا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي غاشم على مدار الأسابيع الماضية، وقلوبنا كلها تعتصر ألمًا عليهم، ونساندهم ونساند قيادتنا السياسية في دعمها الكبير لهم”.

وتابع: “أدعو للرئيس السيسي بأن يمنحه الله الصحة والتوفيق في التعامل مع هذه الأزمات المتلاحقة التي تتعرض لها منطقتنا العربية”.

واستكمل: "أدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لمواصلة المشروعات والإنجازات التي بدأناها سويًا".