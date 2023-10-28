السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جامعي: كلنا مع الرئيس في مساندته لفلسطين وندعم ترشحه لولاية جديدة (فيديو)

محمد حسيب طالب جامعي
محمد حسيب طالب جامعي

في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم القضية الفلسطينية وما يتعرض له أشقائنا من عدوان إسرائيلي غاشم، أعلن قطاع كبير من المصريين دعمهم للموقف الوطني لمصر ودورها الرائد في حل هذه الأزمة الراهنة.

محمد حسيب طالب جامعي بالفرقة الثانية يقول في حديثه لـ"الدستور": “تابعنا جميعًا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي غاشم على مدار الأسابيع الماضية، وقلوبنا كلها تعتصر ألمًا عليهم، ونساندهم ونساند قيادتنا السياسية في دعمها الكبير لهم”.

وتابع: “أدعو للرئيس السيسي بأن يمنحه الله الصحة والتوفيق في التعامل مع هذه الأزمات المتلاحقة التي تتعرض لها منطقتنا العربية”.

واستكمل: "أدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لمواصلة المشروعات والإنجازات التي بدأناها سويًا".

txt

مواطن سكندرى: قرارات الرئيس فى قضية فلسطين حاسمة.. ومصر قوية بشعبها وجيشها (فيديو)

txt

مواطن: أهل غزة على دماغنا وتهجير الفلسطينيين لسيناء مرفوض (فيديو)

 

الدولة المصرية السيسي عدوان إسرائيلي غاشم الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة الراهنة المشروعات الامم المتحدة

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

تفاصيل الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الآسيوى بشرم الشيخ.. غدًا

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

الخارجية: مصر لا تدخر جهدًا لسرعة إدخال المساعدات لغزة.. وإسرائيل تعرقل نفاذها

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

إسرائيل تستدعى بعثتها الدبلوماسية من تركيا.. وتعيد تقييم العلاقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: مصر لا تدخر جهدًا لسرعة إدخال المساعدات لغزة.. وإسرائيل تعرقل نفاذها

روسيا: القصف الإسرائيلى على غزة مخالف للقانون الدولى

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 53 مجزرة فى القطاع أغلب ضحاياها من النازحين